Una poltrona per due. Elezioni alla Piazzarola

Sono due i candidati alla carica di console per il sestiere della Piazzarola. La sorpresa dell’ultimo minuto è rappresentata dall’ex caposestiere Amedeo Lanciotti, che sfiderà l’altro contendente Toti Piccinini. Il termine per la presentazione delle candidature, in realtà, scadrà questa sera alle 20, ma è escluso che possano esserci altri aspiranti.

Le elezioni si sono rese necessarie, nel sestiere biancorosso, dopo le dimissioni di Gigi Morganti, che per motivi di salute ha deciso di lasciare l’incarico. Lo stesso Morganti, inizialmente, aveva annunciato il suo addio già nel marzo scorso, per motivi personali. Poi però aveva deciso di restare solo fino al termine delle giostre estive. Dopo la Quintana di agosto, il saluto definitivo. Storico dell’arte e già coreografo della Quintana per oltre vent’anni, Morganti era stato eletto console nel 2016 con largo consenso.

Le elezioni per il suo successore si svolgeranno domenica 14 dicembre, quando i 382 associati saranno chiamati al voto. Entrambi i candidati vantano un curriculum quintanaro di tutto rispetto. Lanciotti, oltre ad essere stato caposestiere, ha svolto anche il ruolo di capitano nel corteo della Piazzarola. Attualmente sfila tra i nobili. Torquato Piccinini, invece, che per tutti è ‘Toti’, è il responsabile dei coordinatori di corteo biancorossi. Due figure, Lanciotti e Piccinini, molto apprezzate all’interno del sestiere. Si preannuncia, quindi, una bella ‘battaglia’, anche se tra i contendenti c’è grande rispetto reciproco e tanto fair play.

Nel frattempo, a proposito di Quintana, la Fisb (ovvero la Federazione Italiana Sbandieratori) ha deciso di stabilire ad Ascoli la propria sede federale, acquistando dei locali in via dei Notai, in pieno centro storico. Va ricordato che Massimo Massetti, presidente del consiglio degli anziani della Quintana, è anche vicepresidente della stessa Fisb.

Matteo Porfiri