Una preghiera perché arrivi la pace in Medio Oriente

I terribili fatti che hanno sconvolto la Terra Santa invitano tutti alla preghiera per la pace e la riconciliazione. Accogliendo l’invito della Presidenza della Cei, che ha promosso per martedì una giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione, l’Arcidiocesi di Fermo informa che verrà organizzato un momento di preghiera in Cattedrale dalle ore 20. A presiedere il momento di adorazione eucaristica sarà l’Arcivescovo di Fermo, S.E. Mons. Rocco Pennacchio. La data scelta, si diceva, è martedì 17 ottobre, in comunione con i cristiani di Terra Santa, secondo le indicazioni del Patriarca di Gerusalemme Sua Eminenza il Cardinale Pierbattista Pizzaballa che, a nome di tutti gli Ordinari, ha chiesto alle comunità locali di incontrarsi "nella preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione".