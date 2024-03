Una primavera che sembra già estate

di Eleonora Grossi

Un weekend pasquale che sembra più un inizio di estate. Se nel Sud Italia ci saranno i primi trenta gradi del 2024, nel Piceno si starà sui 24 gradi all’ombra. L’anno scorso poi il 4 aprile piovve, così come l’11 maggio: alla fine la pioggia lasciò il posto alla calura insopportabile della crisi climatica, ormai diventata la normalità delle estati anche alle nostre latitudini, solo a metà giugno. Quest’anno pare che il 4 aprile però ci sarà il sole, e quindi la tradizione delle 4 Brillanti (che prevede settimane piovose in caso di pioggia, appunto, il 4 aprile) non verrà rispettata. Nel 2023 quei due mesi di acqua alleviarono la siccità. Speriamo che le previsioni si sbaglino.