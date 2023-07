Una professoressa per la Piazzarola Annalisa Frattarelli la dama di luglio

Una professoressa del liceo scientifico sarà la dama della Piazzarola per la Quintana di sabato sera. Si tratta di Annalisa Frattarelli, 45 anni, che in passato è stata anche arciera per diverse edizioni, dal 2008. A presentarla, ieri sera, sono stati il caposestiere Carlo Bartoli e il console Gigi Morganti, alla presenza del cavaliere Nicholas Lionetti. "Per me è davvero un onore essere qui – ha esordito la dama di luglio –. Sono originaria di Controguerra ma vivo ad Ascoli da quando ho 18 anni. Infatti, in questa splendida città, ho studiato architettura e sono diventata anche docente. Ho insegnato per vent’anni all’università e da una decina insegno disegno e storia dell’arte al liceo scientifico. Lo scorso anno sono stata anche testimonial della campagna abbonamenti dell’Ascoli Calcio, quindi con la Quintana mi tolgo un’altra bella soddisfazione. Inoltre, con me sfilerà anche mia figlia Bianca e si tratta di una duplice emozione". La 34enne Barbara Mariani, invece, indosserà i panni della dama a cavallo, Elisabetta Trebbiani, una tra le figure più caratteristiche della Quintana. Enologa, lavora nella Tenuta De Angelis, di proprietà del compagno Alighiero. "Ho già partecipato al corteo in altre due occasioni ma stavolta interpreteró un ruolo nel quale mi identifico molto – ha ammesso Barbara –. Ho praticato equitazione a livello agonistico e i cavalli rappresentano la mia passione più grande. Non a caso, faccio parte della scuderia ‘Isola Azzurra’ che affianca il nostro cavaliere Nicholas. Spero di portare fortuna e che possa essere una Quintana ricca di soddisfazioni".

Nel corso della conferenza il console Gigi Morganti si è lasciato andare a un piccolo sfogo. "Quella di sabato sarà un’edizione molto particolare, per tanti motivi – ha spiegato l’ex coreografo –. Credo che la Quintana, da un pó di tempo, abbia perso il senso di festa che la contraddistingueva. Ci sono troppe situazioni che portano a una tensione spesso esasperata". Il vestito che verrà indossato dalla dama sarà quello rosso che uscì nel luglio del 2009, quando Luca Veneri regalò, in sella a Golden Open, l’ultimo Palio alla Piazzarola.

Matteo Porfiri