Una quadro regalato alla ditta Om4

La ditta ascolana OM4 si arricchisce di un’opera dell’artista ascolano Dario di Flavio. L’azienda è un’officina meccanica di precisione che si occupa della realizzazione di elementi molto complessi in vari settori che spaziano dall’areonatica all’automobilismo al motociclismo all’industria e aeronautica. L’opera è un dono dei dipendenti della ditta per i suoi 35 anni dalla fondazione. L’artista ascolano figlio del maestro Fausto di Flavio, è noto nel territorio Piceno per la realizzazione di altre opere importanti come l’ostensorio monumentale nella chiesa della scopa (una scultura in bronzo di 192 cm, poi dorato), pitture nella cappella del palazzo vescovile, restauri della cripta del Duomo di Ascoli e una recente collaborazione con il padre e maestro Fausto Di Flavio nella pittura murale di quasi 100 metri quadrati nella chiesa di San Paolo a Pagliare. L’opera è realizzata su un pannello di legno di dimensioni di 2 m per 1,5 m.