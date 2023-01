Una raccolta fondi per il viaggio a Lisbona

I giovani della Parrocchia di Cupra, per la maggior parte studenti delle scuole superiori e universitari, d’età compresa fra i 18 ed i 25 anni, nella mattina di ieri hanno messo in scena uno spettacolo per raccolta fondi necessari a partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Lisbona. Un lavoro scritto e rappresentato dai ragazzi di Cupra per la regia di Lorenzo Angelici e aiuto regista Manuel Coccia. Si è trattato di quattro scenette, scritte dagli stessi giovani, che rappresentano uno spaccato di vita reale cuprense in chiave ironica. Prima fra tutte quella, esilarante, dei "Supereroi" che si proponevano come guardiani impegnati nella difesa di Marano contro ipotetici nemici. Da rilevare, fra gli attori, la presenza del vice sindaco Lucio Spina, da sempre appassionato di teatro, che si è messo in gioco, per l’occasione, insieme ai ragazzi del paese, per sostenerli in questo progetto che ha come obiettivo la partecipazione alla Giornata della Gioventù.