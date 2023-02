"Una rilettura tutta nuova"

‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi, il titolo più rappresentativo della storia del melodramma italiano, arriva per la prima volta sui palcoscenici della Fondazione Rete lirica delle Marche da quando è stata costituita. Il direttore d’orchestra è Enrico Lombardi e propone una lettura che possa far percepire Traviata come fosse una musica nuova, valorizzandone ogni aspetto della partitura. "È molto bello – dice - che una partitura di questo valore sia così intrinseca, non solo di chi la interpreta, ma anche di chi la fruisce. Mi sono chiesto come potrebbe risultare se eseguita in forma completa con tutti i ‘mattoni’ al proprio posto. Forse varrebbe la pena illuminare davvero i numerosi dettagli, i piccoli preziosismi scritti o, se vogliamo, i ‘colori’ di questo grande quadro. E forse potremmo scoprire che, contrariamente a quanto si dice di solito, La traviata non soltanto ‘si sa’, ma si può anche ristudiare".