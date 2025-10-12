‘Una rosa per Norma Cossetto’. La cerimonia all’Annunziata

Alla presenza del vice sindaco Massimiliano Brugni è stata ricordata ieri mattina Norma Cossetto nell’omonima via a lei intitolata in zona Annunziata. Presente il vice Prefetto vicario Gianluca Braga, i consiglieri comunali Emidio Premici, Enrico Angelini Marinucci e Patrizia Petracci oltre alle autorità militari della provincia di Ascoli. La commemorazione intitolata ‘Una rosa per Norma Cossetto‘ è servita per non dimenticare la giovane studentessa istriana che, nell’ottobre 1943, venne sequestrata, seviziata, violentata e gettata nella foiba di Villa Surani dai partigiani di Tito ed alla quale il Presidente della Repubblica Ciampi, nel 2005, concesse la Medaglia d’Oro al Merito Civile. ’Una rosa per Norma Cossetto’ è una manifestazione promossa in tutta Italia dal ’Comitato 10 Febbraio’, giunta alla 7ª edizione, e che ogni anno interessa un numero sempre crescente di città italiane ed anche estere. Ad Ascoli ha ricevuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. All’iniziativa è stata invitata tutta la cittadinanza, perché la memoria di Norma Cossetto consente di ricordare tutte le altre vittime dello stesso contesto storico e tutte le donne che, ancora oggi, in guerra e in pace, subiscono violenze. Come da programma, è stata deposta una rosa nel ricordo di Norma Cossetto all’inizio della via che porta il suo nome. "Siamo qui a ricordare Norma Cossetto – ha sottolineato il vice sindaco Massimiliano Brugni – giovane italiana imprigionata, stuprata e infoibata dai partigiani jugoslavi di Tito. La sua colpa? Non aver rinnegato il suo amore verso l’Italia. Ed è nostro dovere ricordarlo per sempre". Anche il consigliere Emidio Premici ha voluto ricordare la figura di Norma Cossetto: "Onoriamo il suo coraggio, da monito contro l’odio e da esempio per i nostri giovani".

Valerio Rosa