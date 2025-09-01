Una rotatoria e nuovi parcheggi per la riapertura di via Lombroso

Prosegue l’iter per l’attesa apertura di via Lombroso a San Benedetto, intervento che prevede anche la realizzazione di una rotatoria tra viale dello Sport e la stessa via Lombroso oltre alla creazione di nuovi parcheggi a servizio del quartiere. L’amministrazione comunale ha affidato la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica a un raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp) guidato dall’ingegner Enrico Cinciripini, con la collaborazione dell’architetto Simone Troli, dell’ingegner Massimo Maravalle e del geologo Luciano Marucci. L’incarico ha un valore complessivo di 51.520 euro, somma che sarà finanziata attraverso una variazione di bilancio e in parte con l’avanzo di amministrazione. In merito alla scelta di affidare il lavoro a professionisti esterni, nella determina si legge: "Per la mancanza di specifiche e adeguate competenze specializzate nel settore, occorre necessariamente affidare ad un idoneo operatore professionale la redazione del piano di fattibilità tecnico economico". Il progetto rientra nel piano particolareggiato Marina di Sotto – Piazza San Pio X e comprende, oltre alla rotatoria, la realizzazione di una nuova direttrice viaria verso sud che collegherà via Piemonte a viale dello Sport, un parcheggio da 120 posti auto con materiali ecosostenibili e la riqualificazione complessiva di via Lombroso con nuove aree verdi. L’obiettivo principale è alleggerire il traffico sulla SS 16, su viale De Gasperi e su viale dello Sport, specialmente negli orari di punta legati all’uscita dalle scuole, come la Curzi. In buona sostanza viale dello Sport verrà collegata a via Piemonte. Sul progetto, in passato, si sono espressi in più di una occasione anche i residenti della zona che, pur non affermando di non essere contrari all’apertura della strada, hanno chiesto che l’intervento venga realizzato nel pieno rispetto del piano particolareggiato e che proceda in parallelo con la costruzione dei servizi promessi. Tra questi servizi figurano i parcheggi scambiatori, i sottopassi ferroviari e gli spazi verdi. A sostegno delle loro richieste, nei mesi scorsi, è stata presentata in Comune una raccolta di circa 900 firme raccolte lo scorso autunno.

Emidio Lattanzi