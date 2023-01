Una rotatoria tra la Faleriense e San Giuseppe

La rotatoria lungo la provinciale Faleriense che collega la zona di San Giuseppe con l’area della scuola di Piane Tenna è destinata a diventare realtà. La Provincia di Fermo ha affidato l’incarico per la progettazione relativa alla realizzazione di questa infrastruttura destinata a rendere più sicura e scorrevole la circolazione su una strada molto trafficata, adiacente ad un edificio scolastico che, negli orari di entrata e uscita dalla scuola crea un consistente flusso di traffico e che non è mai stata troppo sicura. Tutt’altro. A dare notizia di questo importante passaggio avvenuto ieri in Provincia è il consigliere provinciale, nonché presidente del consiglio comunale, Alessio Terrenzi che, insieme al sindaco Alessio Pignotti, ringraziano la provincia, l’ufficio tecnico e i consiglieri di maggioranza. L’incarico per la progettazione (durante la quale saranno trovate le risorse per finanziare l’intervento) è un primo passo verso la realizzazione di un’opera importante e di grande utilità, ma è anche il frutto di un ampio lavoro di squadra tra Comune e Provincia. "Sono stati fatti diversi incontri per arrivare a questo risultato – commenta infatti Pignotti – che era uno dei primi che volevamo portare a casa come amministrazione comunale".