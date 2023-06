Una rua che diventa galleria d’arte Tutto pronto per la Lunghiana

Settima edizione, domenica, dalle 8 fino al tramonto, della ‘Lunghiana’, libera esposizione di opere appartenenti a tutti gli ambiti artistici, che dal 2011, con qualche anno di stop (tra cui quelli della pandemia), va di scena in rua Lunga, ovvero la caratteristica via che collega, nel quartiere di Porta Romana, corso di Sotto con corso Mazzini. A cura del comitato formato dagli abitanti della rua, l’iniziativa ricrea per un giorno una sorta di museo a cielo aperto con in mostra dipinti, opere grafiche, sculture, ceramiche e fotografie, e coinvolge i residenti del posto che, oltre a sorvegliare ciò che viene esposto, allestiscono gli spazi vicino alle proprie abitazioni. La bellissima via, curata con amore e appartenenza civica dagli abitanti, si animerà, dunque, grazie all’esposizione di opere che abbracciano tutte le forme d’arte: dalla pittura alla scultura alla fotografia. La partecipazione è aperta a tutti, non occorre prenotazione e non vi sono quote da versare. Dall’alba al tramonto gli artisti ascolani esporranno le loro opere più recenti dagli stili più vari. A differenza delle varie altre manifestazini simili chi vuole arriva e lascia la propria opera. Anche se ha realizzato una cosa sola nella propria vita, ma desidera farla vedere. In passato hanno partecipano anche artisti noti come ad esempio Pio Serafini, Giuseppe Solimando, Lucio Alfonsi, Giuliano Cipollini, Eugenia Kurgaeva, Maya, Luciano Scarsi, Enzo Morganti che è uno degli ideatori. Ci sono stati, altresì, emergenti come Fabrizia e Lorenza Scarsi, e Daniele Riccitelli. Solitamente l’allestimento inizia dalle 8 e man mano la via si anima. Gli abitanti di rua Lunga faranno da custodi delle opere, tra cui manufatti realizzati con materiale di recupero. Gli artisti possono liberamente esporre i propri lavori lungo tutto il tracciato della storica rua, avendo però cura di non danneggiare i muri delle abitazioni. Gli spazi disponibili sono scelti liberamente dai partecipanti secondo l’ ordine di arrivo. Non è prevista nessuna quota di partecipazione. Insomma, una giornata all’insegna dell’arte e della libertà per rendere ancora più bella una delle vie più caratteristiche e storiche della città.

Lorenza Cappelli