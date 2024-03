Una scultura bronzea per il teatro Filarmonici

Ascoli e San Benedetto insieme per la cultura. Lo scultore sanbenedettese Teodosio Campanelli impreziosisce l’ingresso del Teatro Filarmonici con ‘l’inchino’, la nuova scultura bronzea che verrà inaugurata i primi di aprile. "L’idea nasce in realtà nel 2017, in concomitanza con l’apertura del teatro – commenta Campanelli –. Si tratta di una statuta in bronzo, patinata di rosso e oro, che ritrae una donna, un’attrice, con le ali. Volevo parlare della rinascita post terremoto ma anche valorizzare l’impegno femminile". Grazie all’Istitutoe Spontini inoltre, con la prof Neroni e le venti allieve, seguiranno tre momenti coreografici. Commenta così la prof Maria Puca: "Proporremo momenti coreografici e una sorpresa finale". Altro momento musicale chiuderà poi l’evento presentato dal coro Sibyllaensemble. A promuovere l’evento, oltre all’amministrazione comunale di Ascoli, alla regione Marche e alla Camera dei Deputati, ci sono anche l’associazione Fidapa e Soroptimist.

