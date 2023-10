Una scuola dedicata ai genitori, con incontri negli istituti scolastici e uno sportello informativo sull’affido e sulla mediazione familiari. Un viaggio alla scoperta del rapporto con i propri figli, che vedrà momenti di confronto e sensibilizzazione su temi di grande attualità. L’avvio del progetto è in programma sabato 21 ottobre al cinema Odeon, a partire dalle ore 9.30. Per tutta la durata del progetto sarà attivo uno sportello informativo sull’affido familiare e sulla mediazione familiare presso gli istituti scolastici aderenti e presso la sede dell’associazione Orizzonti. Per informazioni: 320.5520866 – 392.8006002 – 349.8385344; mail: orizzonti.mediazione@gmail.com.