Una scuola per Don Milani

Nel centenario della sua nascita, a Venarotta lunedì si terrà l’intitolazione della scuola a Don Lorenzo Milani. Proprio gli studenti della III media dell’istituto in queste settimane hanno portato avanti un progetto. "Il primo giorno di scuola – hanno spiegato gli studenti – il preside Sergio Spurio ci ha illustrato la figura di Don Milani. I nostri docenti hanno scelto di dedicargli alcune lezioni: con la prof di arte Maria Chiara Santini abbiamo fatto un lavoro di riflessione su Don Lorenzo, poi abbiamo realizzato una scatola delle emozioni dove ognuno di noi, anche in coppia, ha condiviso le proprie idee per cercare di esprimere ciò che si prova riguardo alla scuola. Noi alunni siamo molto curiosi di conoscere Agostino Burberi, uno dei primi alunni di Don Milani che lunedì sarà qui per raccontarci le sue esperienze di quegli anni. Abbiamo imparato molte cose su Don Milani, come per esempio il fatto che lui accoglieva tutti, specialmente i ragazzini poveri che avevano già un futuro scritto di emarginazione ma che, con il suo insegnamento, hanno preso consapevolezza dei propri talenti. La cosa che ci ha colpito – hanno proseguito i ragazzi - è il messaggio che campeggia su una parete della povera scuola di Barbiana, ‘I Care’. Ecco, è forse questo il bisogno più grande. Il bisogno di costruire una scuola in grado di ‘avere a cuore’ tutti gli alunni, a prescindere dalle loro capacità, e di portarli tutti, nessuno escluso, verso il successo formativo. Don Milani era testardo, esigente e provocatore con un carattere particolare, ma la sua scuola era accogliente".