"Una seconda casa della salute? . Dovrà deciderlo la Regione"

Se i sindaci del Piceno vogliono una seconda casa di comunità, dovranno chiederlo alla regione Marche, mentre l’Ast si occuperà della caratterizzazione dei due ospedali. I comuni della costa, però, premono per avere un secondo presidio per la medicina territoriale. È quanto emerge dall’incontro tenutosi due giorni fa nella sede municipale di San Benedetto, convocato dal sindaco Antonio Spazzafumo per discutere la situazione della sanità provinciale e le prospettive che si possono configurare dopo l’insediamento dei nuovi vertici dell’Azienda Sanitaria. Al rendez vous, oltre a Spazzafumo e alla direttrice Ast Nicoletta Natalini, hanno partecipato diversi rappresentanti degli enti interessati, fra cui Cupra, Grottammare, Monsampolo, Acquaviva, Monteprandone, Montalto e Ripatransone. La dottoressa Natalini, nel ringraziare il sindaco di San Benedetto per aver propiziato quest’occasione di confronto, ha precisato di aver ben presenti le criticità di cui soffrono i servizi sanitari, sia quelli forniti dall’ospedale di San Benedetto sia quelli dislocati sul territorio, e ha sottolineato come la questione degli emolumenti arretrati spettanti al personale sia stata già risolta. Per quanto riguarda i servizi, la direttrice Ast sta raccogliendo i dati e le informazioni utili ad adottare i provvedimenti necessari. Lo scopo dell’Ambito 21 resta quello di formulare una proposta di riforma sanitaria a Palazzo Raffaello, e in tal senso Natalini ha espresso la piena disponibilità ad incontrare i sindaci, anche singolarmente, per comprendere le specifiche problematiche di ogni realtà. A ribadire la necessità di una seconda casa della salute sono stati i sindaci del litorale: "Occorre realizzare un presidio al confine della provincia – ha detto il sindaco di Cupra Alessio Piersimoni – in modo da evitare l’ingolfamento del ‘Madonna del Soccorso’, che d’estate non è neanche facile da raggiungere. In questa struttura dovrebbero lavorare medici specialisti per effettuare visite a cadenza settimanale". Dello stesso avviso anche Alessandro Rocchi: "Un presidio che copra la parte nord – ha aggiunto il sindaco di Grottammare - è necessario per poter evitare che i cittadini di rechino al Pronto Soccorso anche per problemi di piccola entità". Proposte del genere, però verranno vagliate direttamente da Palazzo Raffaello: "Istanze politiche devono essere poste all’attenzione dell’organo politico – ha spiegato la dottoressa Natalini – in merito alla casa della salute, ritengo sia necessario partire dalle reali esigenze del territorio, non dai muri". Per quanto riguarda i reparti, i due ospedali saranno differentemente caratterizzati – ad Ascoli l’elezione, a San Benedetto l’emergenza-urgenza – non tanto tramite la suddivisione delle unità operative, ma delle attività in esse svolte, a seconda che si tratti di programmato o di area critica.

Giuseppe Di Marco