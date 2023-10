Una serata a teatro con ’Gli O’scenici’

L’Associazione Hozho "Noi… donne come prima" presenta "Una serata a teatro". L’appuntamento è per domenica alle 18 presso il teatro delle Energie a Grottammare dove la compagnia teatrale Gli O’scenici presenterà lo spettacolo teatrale in due atti unici dal titolo "Il teatro del Novecento". Protagonisti sono Emy D’Erasmo, Antonio Talamonti, Cristian Mecozzi, Marinella Pallottini, Nadia Olivieri e Alfonsina Vannucci, con la regia di Marco Trionfante. L’ingresso è libero ad offerta, a sostegno dell’associazione Hozho (info e prenotazioni al 3476710306). "Hozho è un termine indiano, esattamente del popolo Navajo (indiani d’America) che esprime il concetto intellettuale di ordine, lo stato emotivo di felicità, il concetto morale del bene, la condizione biologica dello stato di benessere, la dimensione estetica, di equilibrio, di armonia e di bellezza, ma dopo una prova forte" spiega il dottor Amedeo Pancotti, presidente dell’associazione.