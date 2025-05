Una serata con il trio Ekelon: da Schubert a Shostakovic, appuntamento con le grandi note

Nuovo evento della stagione dei concerti 2024/2025 della Città di San Benedetto del Tronto, curata dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, con lo spettacolo di stasera, alle ore 21, che vedrà sul palco i musicisti Medeya Kalantarava (violino), Maria Margherita Paci (violoncello) e Gianmarco Tonelli (pianoforte). Il trio, in arte "Trio Ekelon", è una delle formazioni emergenti nel panorama concertistico italiano, formatosi alla scuola internazionale di musica "Avos Project" di Roma, e si sta perfezionando alla prestigiosa accademia Stauffer di Cremona, nella classe del Quartetto di Cremona, e all’Accademia di Musica di Pinerolo, con il Trio di Parma. A maggio 2024 il Trio Èkelon è stato selezionato dal maestro Simone Gramaglia per far parte della rete "Le Dimore del Quartetto". Nonostante la recente formazione, il Trio Ekelon si è già esibito per importanti stagioni e festival, con in programma appuntamenti nell’immediato futuro in eventi per l’Accademia Filarmonica Romana, Fondazione Walton, Amici del Carlo Felice di Genova, fondazione "Il Canto di Virgilio" di Napoli, RomaTre Orchestra, Casa Menotti nell’ambito del Festival di Spoleto e collaborazioni con "Amici della Musica di Firenze", per la stagione di concerti "Milano Classica" e il festival "Musica Perduta" di Pisa nonché, ovviamente, per la Fondazione Gioventù Musicale d’Italia. Lo spettacolo che ha in scaletta alcune delle composizioni per trio tra le più famose, come il Trio n.2 op. 100 di Schubert e il Trio n.2 op. 67 di Shostakovich, che sarà eseguito quale omaggio al compositore sovietico nel 50° anno dalla sua morte. I biglietti sono disponibili online su ciaotickets e presso le rivendite autorizzate del circuito. È possibile inoltre prenotare telefonicamente il proprio posto chiamando il numero 380 5921393, disponibile anche per ulteriori informazioni.

Stefania Mezzina