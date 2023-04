Una serata con le liste del candidato Vesperini

"Insieme per Grottammare", in appoggio al candidato sindaco Lorenzo Vesperini, comunica che giovedì, alle ore 21,15, al teatro delle Energie ci sarà la presentazione delle quattro liste civiche: Grottammare Città Unica, Città Futura, Noi per Grottammare, Senso Civico, con 64 candidati. "Giovedi sarà l’occasione per conoscere tutti i nomi e i profili dei candidati in lista – afferma Vesperini –. Questo momento storico per Grottammare mette in evidenza la grande partecipazione civica a formare le liste per la prossima tornata elettorale del 14 e 15 maggio ed evidenzia la voglia di partecipazione dei candidati, di contribuire allo sviluppo e alla crescita della nostra città. Una bella squadra che, attraverso un programma civico, vogliono mettere al centro il cittadino nelle scelte amministrative disegnando insieme una nuova visione di città per il prossimo quinquennio, attività incentrata sul decoro, l’eleganza, ma anche opere come la zona industriale, poi turismo, cultura, terzo settore e politiche ambientali".