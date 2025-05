"Una serata così mancava da anni"

Nazzareno Papetti ripensa alla piazza gremita come chi si ritrova in una scena tanto attesa da anni. La promozione in Serie C della Sambenedettese lo ha toccato nel profondo, ben oltre il piano sportivo. "Una serata così non la vivevamo da decenni", afferma, con voce che tradisce l’emozione. "Vedere tutta questa gente unita da una passione comune mi ha commosso". Papetti non ha dubbi: questa è una pagina storica. "Non è solo calcio, è identità. La Samb è la città e questa festa lo ha dimostrato. La società ha lavorato con serietà, ora sarebbe bello mantenere l’ossatura di questa rosa. I ragazzi lo meritano, e anche noi tifosi".