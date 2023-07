Una serata dedicata a Sara Simeoni al 'Festival Storie', Marco Franzelli racconta la sua storia

Il ’Festival Storie’ dedica una serata a Sara Simeoni. A raccontarla sarà Marco Franzelli, firma e volto del Tg1, autore del libro ‘Una vita in alto’ incentrato sulle imprese dell’atleta che vinse l’oro alle Olimpiadi di Mosca nel 1980 e riuscì a stabilire il record del mondo nel salto in alto. L’evento si svolgerà oggi alle 21.30 (ingresso libero), nella suggestiva piazza Castello nel centro storico di Montappone. Si tratta della settima data di ‘Festival Storie’ che in sette mesi porterà 33 spettacoli in 11 borghi del Fermano - Maceratese, sotto la direzione artistica del maestro Saverio Marconi e di Manu Latini. "Sara Simeoni è amata come pochi altri campioni della storia italiana – sottolinea Marco Franzelli –. Per i risultati che ha saputo raggiungere nella sua lunga carriera (Oro a Mosca 1980, primatista mondiale con 2,01), per aver aperto la strada alle donne nello sport ad alto livello, combattendo per far cadere tabù e pregiudizia". Nel libro presentato da ‘Festival Storie’, Sara Simeoni (sarà in collegamento video) si racconta in prima persona a Marco Franzelli, storico giornalista sportivo Rai, attraverso i retroscena, molti inediti, di una carriera che l’ha portata ad essere eletta ‘Atleta del Centenario’ nel 2014 in occasione dei 100 anni del Coni.

a. c.