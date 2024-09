Una serata di musica e di appuntamenti ma in punta di piedi

Serata magica nel centro storico di Ripatransone dove verdì sera è andata in scena l’iniziativa "Piano Piano nel Borgo". Dalle ore 18:00 il borgo si è animato di melodie, trasformando luoghi emblematici in spazi di incontro e cultura, grazie alla presenza di pianoforti disseminati nei punti più suggestivi. Alle ore 19 nel Giardino ex Acli si è tenuto il concerto di apertura con Valeria Cordella, alle 2030 in piazza Matteotti vi è stata l’esibizione del pianista Alberto Roselli, alle 22, sempre in piazza Matteotti il concerto di chiusura con il maestro Anthony Ciaccio. Piano anche nella nota scalinata di via Margherita, tutti angoli caratteristici del borgo, già intrisi di storia e bellezza, sono stati arricchiti dalla potenza evocativa della musica. In molti appassionati di musica hanno prenotato un pianoforte per un’esibizione libera. L’evento è stato patrocinato dal comune di Ripatransone, con la collaborazione di diverse realtà locali che hanno reso possibile questa iniziativa tra cui Cantina dei Colli Ripani, Vecchio incasato Grottammare, Ricci Enrico pianoforti, Mobiltesino, Phoenix Green Buildings.