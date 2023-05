Una serata evento per il salone di Laura e Ilaria

Serata evento a Nuansì hair salon di Laura e Ilaria, in via Po, a Castel di Lama. Un’occasione per immergersi nel mondo dell’armocromia, per scoprire il sottotono cromatico e la forma del viso. Ospiti d’eccezione per la serata sono state le commesse dello store Calzedonia di Città delle Stelle. In natura abbiamo un ventaglio di colori che a contatto con la pelle illuminano e valorizzano. Ognuno ha il suo ventaglio personale: anche nelle cosiddette ‘Stagioni Armocromatiche’, Ilaria e Laura hanno accompagnato le loro ospiti in questo meraviglioso viaggio. Il salone Nuansì hair, da poco rinnovato, è aperto a tutte le novità, è specializzato nel servizio di degradè, ristruttura i capelli mentre li colora dandole delle sfumature personalizzate. E’ un ambiente armonioso e accogliente, i clienti possono vivere un’esperienza unica. Ad accogliere ci sono Laura ed Ilaria che garantiscono un ottimo servizio e grande professionalità, sempre pronte e aggiornate alle ultime tendenze.