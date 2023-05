Una serie di appuntamenti nella biblioteca comunale intitolata al maestro Portelli

Dopo l’inaugurazione della nuova sede della biblioteca comunale di Offida in Via Vannicola n 5 intitolata al Maestro Emilio Portelli, numerose sono le iniziative che si svolgeranno a partire dal mese di maggio. Sabato, a partire dalle 17 , presentazione del libro di Nuela Celli "Il Giallo della Sonnambula sui Tetti", F.lli Frilli Editore. Venerdì 26 maggio, alle 17, ‘Ci vediamo in Biblioteca - Libri e storie prendono vita’. Lettura animata, gioco, teatro, musica e mimo – un viaggio con la fantasia tra le biblioteche del territorio – Adatto ai bambini da 5 a 10 anni con merenda finale. Domenica 28 maggio, alle 17, "Briganti", Spettacolo teatrale a cura dell’Associazione ‘Un Passo Avanti APS’. Info:0736 888706