Una serie di incontri su anima e alimentazione

Primo appuntamento domani, alle 17.30, nella sala della Ragione di palazzo dei Capitani, con il ciclo di incontri ‘Asculux il risveglio, presenta Equilibrium 2023’. Nel specifico questo primo evento avrà a tema ‘Il suono della personalità. Scienza ed arte’ con Alessandra Martelli e Sandra Di Marcantonio. Cos’è l’enneagramma? È uno strumento metodologico per identificare dei tratti di personalità. Nello specifico identifica nove diversi caratteri principali. Utile per ampliare la conoscenza di sé e dell’altro aiutando a migliorare la qualità delle relazioni.

Il secondo appuntamento è in programma invece per il 12 novembre, alle 17.30, con Roberto Talamonti in ‘Dharma nutrition. Come nutrire il corpo e l’anima’. Quindi si arriva al 19 novembre, sempre alle

17.30, sarà la volta di Giulia Di Sipio in ‘Il cibo come via, gli archetipi come guida’. Per informazioni e prenotazioni: 3716352639.