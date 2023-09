Una settimana di cultura

Montalto nella primavera 2024 ospiterà la tappa di "ArtLab. Territori, Cultura, Innovazione", il più importante appuntamento indipendente a livello nazionale dedicato all’innovazione delle politiche, dei programmi e delle pratiche culturali. Il sindaco Daniel Matricardi ha partecipato all’evento di presentazione a Bergamo ed è stato tra i relatori di un panel dal titolo Verso ArtLab 2024, insieme con Giorgio Gori e Nadia Ghisalberti, sindaco e assessore alla Cultura del comune di Bergamo; Chiara Biondi, Assessore alla Cultura della Regione Marche; Alessandro Canelli, sindaco di Novara; Anna Maria Candela, dirigente Tutela e Valorizzazione Patrimoni Culturali, Regione Puglia. Nel corso dell’appuntamento di "ArtLab" a Bergamo di questi giorni, protagonista anche Tommaso Strinati, Direttore del "Metromuseo dei borghi di marca: approdi d’arte, storia e cultura", la rete museale che mette insieme il patrimonio dei comuni di Monte Rinaldo, Monte San Martino e Montalto delle Marche (capofila). Durante questa settimana, però, oltre ad "ArtLab", anche nel corso di altri importanti appuntamenti nazionali dedicati a cultura e rigenerazione si è parlato di Montalto e di "Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà future", progetto finalizzato proprio alla rigenerazione urbana, sociale, economica e culturale del territorio montaltese, e che vede il Comune come borgo pilota selezionato per la Regione Marche. Infatti il 28 settembre è stata la volta del "Lubec" a Lucca, l‘incontro internazionale dedicato allo sviluppo e alla conoscenza della filiera cultura–innovazione, giunto quest’anno alla XIX edizione. Per Montalto delle Marche hanno partecipato Alessandra Panzini, project manager del progetto "Metroborgo MontaltoLab", Giovanna Polimanti, responsabile unico del procedimento e Monica Pomili, architetto dell’Ufficio Tecnico del Comune di Montalto. L’appuntamento, cui hanno preso parte, aveva proprio un focus sul PNRR BORGHI e l’attuazione dei progetti, tra governance, dialogo con il sistema economico, comunicazione e monitoraggio d’impatto. Ieri Montalto delle Marche è tata presente anche al "Many Possible Cities", il Festival della Rigenerazione Urbana di Firenze e infine a Macerata, nell’ambito del Festival delle Humanities 2023.