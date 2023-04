Una settimana di eventi per aspettare il ’Cavallo di fuoco’

L’Amministrazione comunale di Ripatransone ha deciso di dare seguito alla "Settimana del fuoco" per vivere con allegria l’attesa del grande evento, il "Cavallo di Fuoco". Un progetto ideato in collaborazione con l’associazione "Ho Un’Idea" e il suo progetto "Marche in Strada", con stand gastronomici, laboratori e spettacoli legati principalmente al tema del fuoco. Lunedì di Pasquetta artisti italiani e internazionali proporranno spettacoli di fuoco, bolle di sapone, teatrino dei piedi, clownerie, trasformismo su trampoli e street music band. Viene inoltre aggiunta una grande novità: la Gaming zone per bambini di tutte le età con l’uso di nuove tecnologie e di videogiochi come strumenti per insegnare arte e cultura, sviluppare capacità di risolvere problemi, pensiero critico e collaborazione con gli altri. Tre emozionanti laboratori di gaming educativo per famiglie proposti nella giornata di Pasquetta, dalle ore 11 alle ore 18, a cura di Maker Camp di Marco Vigelini, società specializzata in comunicazione e educazione digitale attraverso i videogiochi più famosi al mondo. Il primo laboratorio è incentrato su Minecraft ed è rivolto a bambini e ragazzi tra i 7 e i 13 anni di età e si svolgerà nella Sala Consiliare; il secondo è dedicato a Mario Kart ed è adatto a famiglie con bambini dagli 8 anni in su (Teatro Mercantini); il terzo si concentrerà sul mondo degli Esports, (Sala Condivi del Comune). Giochi che permetteranno a bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni di scoprire e migliorare le proprie abilità di gioco.