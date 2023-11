Una settimana di sensibilizzazione

Nell’esprimere solidarietà e vicinanza alla famiglia di Giulia Cecchettin e all’intera comunità universitaria di Padova, il rettore dell’università di Camerino, Graziano Leoni, ha sottolineato come "ognuno di noi abbia il dovere di impegnarsi quotidianamente, ciascuno nel proprio ambito, affinché questi fatti non accadano mai più". Leoni ha voluto anche rivolgersi direttamente alle studentesse e agli studenti di Unicam attraverso un videomessaggio inviato nelle loro caselle mail. Unicam dedica questa settimana alla condanna della violenza di ogni genere. Venerdì sarà inaugurata ad Ascoli la mostra ‘We say stop. La grafica per contrastare la violenza contro le donne’. La mattina del 27 novembre, a San Benedetto, sarà la volta del convegno ‘La manipolazione tossica: quando l’amore diventa una trappola’.

l. c.