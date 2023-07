Una settimana di spettacoli, intrattenimenti e giochi per bambini a Fermo

Si apre una settimana con tantissimi spettacoli teatrali, intrattenimenti, giochi, merende, tutto a misura di bambini. "La città diventerà un grande contenitore di eventi con esibizioni di giocoleria, comicità e supereroi", fanno sapere il sindaco Alessio Pignotti e l’assessore alla cultura, Michela Romagnoli. Si parte domani mattina alle ore 10 con una appendice del Festival internazionale di teatro per ragazzi ‘I Teatri del Mondo’ di Porto Sant’Elpidio che, all’asilo nido Trenino Blu (a Casette d’Ete) ospita la compagnia La Baracca con lo spettacolo ‘I colori dell’Acqua’, in replica l’11 luglio al nido Trenino Rosso (capoluogo). A Cascinare, e più precisamente in piazza Leopardi, sono previste due setate divertenti: domani sera (ore 21,15), lo spettacolo ‘Pocket Circus’ con Gigi Capone, mentre martedì, Lagrù Ragazzi presenta ‘Supereroi da commedia’. Sabato 15 luglio, invece, è in programma una grande festa organizzata dal Centro di Aggregazione Giovanile di Cascinare in collaborazione con Genitori Arcobaleno, Soms e Avis: dalle ore 17, nel campetto polivalente della frazione, ci sarà un entusiasmante party, dedicato ai più piccoli, con giochi per ragazzi, karaoke e una gustosa merenda. In serata (ore 21,15, sempre al campetto) chiude la settimana a misura di bambini, con ‘Racconti sotto le stelle’, a cura della Biblioteca comunale ‘Antonio Santori’.

m. c.