Una sfida tra bar per ricordare Sorci

I campi del centro sportivo ‘Pennile di Sotto’ hanno ospitato una giornata di sport e di grande amiiciz a con

la settima edizione del ‘Memorial Maurizio Sorci’

di calcio a cinque. Un torneo che è servito per ricordare un grande amico e un grandissimo tifoso dell’Ascoli putroppo prematuramente scomparso. L’organizzatore ed ex arbitro di calcio Domenico

Lolli ha davvero fatto le cose in grande stile. In finale si sono affrontate le squadre del ‘Bar Tazza d’Oro’ e del ‘Brecciarol Bar’. A trionfare a distanza di quattro anni è stato proprio il team del Bar Tazza d’Oro che si è imposto per 4-3.

"Voglio ringraziare tutti i partecipanti – ha dichiarato emozionato nel momento della premiazione Domenico Lolli – tutti gli sponsor che da sette lunghi anni permettono che

il ricordo

di Maurizio Sorci rimanga vivo anche grazie ai familiari che sono intervenuti alla premiazione. L’appuntamento

adesso è per il prossimo anno".

