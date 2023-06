Una sfilata di cani per aiutare gli animali abbandonati

Natalia e Angelo di "Vita da Pet" di Cupra hanno promosso il "Dog fashion day" che si è tenuto nella giornata di sabato e che ha visto in passerella decina di cani insieme ai loro padroni. Una sfilata amatoriale per cani di razza, ma anche molto spazio dedicato ai meticci, con premi per ogni categoria. In giuria Maurizio Virgulti funzionario del comune di Cupra Marittima, Maria Paola Leoni toelettatrice professionale con 20 anni di esperienza, Stefania Tromba dipendente di Vita da Pet, Carlo cittadino molto attivo sul territorio per quanto riguarda il randagismo, cura e accoglie gatti abbandonati e trova loro una sistemazione e per ultimo, Dario Cantori dog sitter amante dei animali. "A queste persone dobbiamo un grande grazie perché con le loro forze si occupano dei più sfortunati, senza ricevere aiuti da nessuno ma lo fanno per il solo amore verso gli animali – affermano gli organizzatori dell’evento - Per questo motivo ci teniamo sempre a evidenziare l’importanza delle adozioni, l’importanza delle donazione e del volontariato per aiutare i nostri amici pelosi più sfortunati".