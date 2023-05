’Una stanza tutta per sé’ contro le violenze

Nella caserma della compagnia carabinieri di San Benedetto è stato inaugurato ieri mattina un locale specifico dedicato all’ascolto delle vittime di violenza di genere, grazie alla collaborazione tra militari dell’arma e Soroptimist International, denominato ’Una stanza tutta per sé’. "Un locale diverso da quello dove sono ricevute le denunce e raggiungibile con un percorso a parte – come ha tenuto ad evidenziare il colonnello Giorgio Tommaseo, comandante provinciale dei carabinieri – Un locale ad hoc dove i carabinieri formati al riguardo, possono accogliere le vittime di violenza e riceverne le denunce in un ambiente confortevole e riservato, favorendo l’incoraggiamento a superare gli ostacoli emotivi e psicologici che spesso non vengono denunciati".

Si tratta della seconda stanza del genere nella provincia di Ascoli, l’altra si trova nel comando provinciale. Nei 23 comandi di stazione della provincia i carabinieri hanno effettuato 153 interventi su casi riconducibili a violenze su donne, operando con celerità e professionalità sotto le direttive delle Procure della Repubblica di Ascoli Piceno e Fermo, molto sensibili rispetto alla problematica. In particolare, le denunce hanno riguardato 52 casi di atti persecutori, 37 di maltrattamenti in famiglia, 13 violenze sessuali, 26 casi di percosse e 25 di lesioni personali.

All’inaugurazione erano presenti i comandanti e rappresentanti di tutte le forze dell’ordine, con il capitano Francesco Tessitore a fare gli onori di casa, vigili del fuoco, esercito, il presidente della Provincia Sergio Loggi, il sindaco Spazzafumo, il presidente della Fondazione Carisap Mario Tassi, la presidente di Inner Wheel Piera Gaetani, il presidente provinciale del Rotary Alberto Forlini.

La presidente nazionale di Soroptimist, Giovanna Guercia, ha presentato l’Associazione con 70 mila donne iscritte nel mondo, accreditata all’Onu e a livello Europeo e rappresentata nei Ministeri italiani. Ha poi evidenziato come l’Associazione, tra i vari scopi, abbia anche quello di migliorare le potenzialità individuali e collettive delle donne. Prima di lei è intervenuta la presidente del club di Ascoli Romina Pica.

"Questa è un’occasione importante per rinnovare il nostro impegno a favore delle donne contro la violenza di genere – ha affermato Pica – 222 sono le ’stanze tutte per sé’ realizzate in Italia nelle caserme dei Carabinieri e negli uffici della Polizia di Stato. Questa è la sesta che inauguriamo nelle Marche in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri".

Marcello Iezzi