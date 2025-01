Una statua per la gatta Mamy: "Sarà pronta per sabato"

Sarà probabilmente sabato prossimo che il molo sud di San Benedetto del Tronto si arricchirà di un omaggio speciale alla memoria di Mamy, la gatta storica del molo, scomparsa pochi giorni fa all’età straordinaria di 25 anni. La notizia della sua morte ha suscitato un grande cordoglio tra i cittadini e, in particolare, tra i frequentatori della passeggiata sul mare, che da sempre avevano avuto modo di osservare Mamy in giro, tra gli scogli e la sua casetta vicino al monumento del gabbiano. Questo gesto di affetto è stato richiesto con insistenza da molti di coloro che ogni giorno, soprattutto nelle ore mattutine, incrociavano lo sguardo della gatta, sempre socievole e parte integrante di quel panorama tanto amato. Per ricordarla, l’artista Roberto Capocasa ha realizzato un’opera che rappresenta un gatto, destinato a essere collocato proprio nell’area degli scogli, nella sua vecchia casetta. Il progetto si sta ormai avvicinando alla fase finale e, come afferma lo stesso Capocasa: "Mi hanno commissionato questa opera per ricordare la gatta. Mancano ancora pochi giorni e poi sarà definitivamente ultimato e pronto per essere installato".

La figura di Mamy, infatti, era un simbolo di quel luogo, amato da tutti i residenti e dai tanti turisti che, durante la stagione estiva o anche nelle fredde mattinate invernali, passeggiavano lungo il molo. La storia di Mamy, una gatta che ha attraversato ben 25 anni di vita, è stata segnata da momenti di grande resistenza, ma anche da un inevitabile segno di fragilità. Fino a pochi giorni prima della sua morte, Mamy era una presenza silenziosa ma costante, un punto di riferimento per le ’gattare’ del molo, come vengono chiamate affettuosamente le donne che si prendevano cura di lei e degli altri gatti della colonia che popola gli scogli. La sua morte, purtroppo, è stata causata da una malattia che ha avuto inizio dopo il maltempo che ha colpito la città durante il Natale. Dopo aver resistito per diversi giorni senza mangiare, Mamy si è arresa alla stanchezza, lasciandosi avvicinare e catturare, un gesto che prima non aveva mai fatto. Era ormai stremata, ma la sua umana, che da sempre l’aveva seguita, non l’ha lasciata sola. La gatta è riuscita ad andare incontro alla donna, quasi come un addio. Portata dal veterinario, ha superato la fase critica della malattia, ma purtroppo non ha vinto la battaglia. Ma, attraverso l’opera di Capocasa, sarà ricordata ancora a lungo.

Emidio Lattanzi