Una ’stazione di posta’ in via Saffi

Tutto pronto per i lavori all’immobile comunale di via Saffi. Ieri gli uffici hanno aggiudicato l’intervento, pertanto, al termine dell’operazione, la struttura rinnovata potrà ospitare due progetti sociali: una stazione di posta e il ‘Dopo di noi’. Intanto, però, bisogna pensare alla ristrutturazione e riqualificazione del volume sito al Paese Alto: questa è stata appaltata ad una società che ha presentato un’offerta del 19,993% in meno, per un importo complessivo di 678.895,29 euro, di cui 248.605,29 euro per il primo lotto (stazione di posta) e 368.572,25 per il secondo (‘Dopo di noi’).

Considerando anche le somme a disposizione, l’iniziativa ha un valore di 1,1 milioni. La procedura era stata avviata il 17 dicembre scorso, giorno in cui era stato approvato, peraltro, il progetto esecutivo dell’opera, a due mesi dalla ratifica del progetto di fattibilità. Insomma, una procedura ‘cotta e mangiata’, anche se dell’idea si parlava da diverso tempo a questa parte. L’immobile quindi è destinato a diventare una ‘stazione di posta’, ovvero un centro per l’erogazione di servizi in contrasto alla povertà. Il progetto, del costo complessivo di 1.100.772,63 euro, è stato finanziato per 800.772,63 euro con fondi intercettati tramite bando Pnrr destinato alla realizzazione di percorsi di autonomia per persone con disabilità e realizzazione di misure a contrasto della povertà estrema, e per 300mila euro da fondi comunali. Il progetto è stato fortemente voluto dall’Ambito Territoriale Sociale 21, con San Benedetto in qualità di comune capofila.

Cosa ospiterà, nel concreto, la struttura di via Saffi? Intanto l’immobile verrà rimesso a nuovo e al piano terra dovrebbe ospitare un’area comune che fungerà da luogo di pronta accoglienza per persone indigenti, con tanto di ufficio per colloqui, magazzino e bagno con doccia. Diverso è il discorso per il primo piano, dove invece verrebbero collocati gli alloggi dedicati al co-housing di persone con disabilità, e più nel dettaglio cinque posti per individui con disabilità psichica e altri cinque per la disabilità motoria. Sempre nell’ambito della disabilità, questa volta gravissima, è da capire se a San Benedetto verranno convenzionati ulteriori 10 posti RD3, dopo quelli del Centro ‘Biancazzurro’. Tema che ha suscitato le vive rimostranze di numerose famiglie, alcune delle quali hanno anche manifestato nell’ultima seduta del consiglio comunale. La questione verrà risolta solo se questo servizio sarà inserito nel piano di fabbisogno regionale.

