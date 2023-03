Una strada intitolata a Grazia Deledda: "Donna unica"

Ieri mattina, in occasione della festa della donna, l’Amministrazione comunale di Monteprandone ha intitolato una via di Centobuchi a Grazia Deledda, scrittrice italiana, prima donna a ricevere il premio Nobel per la Letteratura nel 1926. "Con questo gesto simbolico abbiamo voluto celebrare la Giornata internazionale dei diritti della donna, ricorrenza che mette in luce il valore delle donne e le loro conquiste sociali, economiche e politiche. – ha spiegato il sindaco Sergio Loggi – per la sua vicenda artistica ed umana, Grazia Deledda è considerata esempio di emancipazione e riscatto femminile in un contesto storico e sociale difficilissimo. Per aver sradicato quegli stereotipi e pregiudizi di genere che spesso producono le discriminazioni e la violenza, la Deledda è stata definita, una donna che non mise limiti alle donne. Fu un’instancabile scrittrice, una donna che creò da sola il proprio destino. Ho avuto tutto quello che una donna può chiedere al suo destino, disse Deledda davanti all’Accademia svedese, in occasione del conferimento del Nobel – ha concluso Loggi – questo l’augurio che a nome dell’Amministrazione comunale rivolgo a tutte le donne di Monteprandone e Centobuchi".