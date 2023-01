Una strada intitolata alle partigiane

A Castel di Lama, sabato, alle 10.30 si svolgerà la cerimonia di intitolazione della strada di via della Libertà, a Villa Sant’Antonio, che collega via Scirola a piazza della Libertà, alle partigiane Egidia Coccia e Mercedes Rizzoli che hanno vissuto a Castel di Lama. L’intitolazione della via è stata decisa dalla Giunta comunale sostenuta anche dall’associazione nazionale partigiani d’Italia, sezione di Ascoli, come riconoscimento del contributo offerto alla Resistenza dalle due donne, fondamentale e decisivo, al pari di quello di molti uomini, per la costruzione di uno Stato libero e democratico. Nel corso della cerimonia interverranno il sindaco Mauro Bochicchio, il presidente della Provincia di Ascoli Sergio Loggi, il presidente dell’Anpi di Ascoli Pietro Perini, la vice presidente dell’Anpi di Ascoli Rita Forlini. Nel corso della cerimonia non mancheranno testimonianze e racconti delle donne che hanno vissuto i momenti cruciali della fine della guerra.