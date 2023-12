Una strada ridotta come un colabrodo

La strada che dall’Ancaranese porta al Lidl, al centro per l’infanzia ‘Facciamo Centro’ e alla residenza sanitaria Sanitas, nel territorio ascolano, è un colabrodo: buche enormi e pericolose, asfalto rovinatissimo. Un degrado costante, anche ai lati della strada dove non passa mai nessuno a pulire. Queste importantissime strutture, che erogano servizi fondamentali per la città, sembrano cattedrali nel deserto, intorno il nulla. A denunciare la situazione non più sostenibile sono gli automobilisti, che sottolineano che alcune buche sono molto profonde e pericolosissime non solo per i mezzi.