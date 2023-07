Una super mamma per Arquata Aurora Lauri castellana al corteo

A poche ore dalla Quintana di luglio, cambia la ‘signora’ che interpreterà il ruolo della castellana per il castello di Arquata. Non ci sarà Laura Martella, bensì la cognata Aurora Lauri. Esempio di forza e coraggio, Aurora è la mamma del piccolo Francesco, il bimbo che venne operato al cuore per una patologia congenita dal cardiochirurgo Marco Pozzi, all’ospedale Torrette di Ancona. Un intervento complesso, che però gli ha salvato la vita. Francesco è stato operato una prima volta a 17 giorni dalla nascita, per poi sottoporsi a una seconda operazione lo scorso 2 febbraio.

Aurora è stata sempre vicina al suo bimbo, donandole tutto quell’amore che solo una madre può trasmettere. Da quel momento è diventata una ‘mamma coraggio’ e il castello di Arquata ha deciso di farle questo regalo. "Quando Laura Martella ci ha comunicato la sua impossibilità di sfilare a luglio, il sindaco ed io abbiano pensato che sarebbe stato carino rimanere in famiglia per la scelta della nuova castellana – spiega la coordinatrice Lina Giorgi –. Così il primo cittadino Michele Franchi ha scelto di farci e di farle un regalo. Cara Aurora, a nome di tutta Arquata, vogliamo regalarti una giornata di totale spensieratezza, vogliamo vedere e sentire gli applausi al tuo passaggio, perché è vero che tutte le mamme sono speciali, ma tu per tutti noi sei la ‘regina’ delle mamme".

Nel frattempo, anche Castel di Lama, che debutterà alla Quintana nell’edizione di agosto, ha scelto la castellana. Si tratta di Cinzia Michetti, moglie del sindaco Mauro Bochicchio, il quale indosserà invece l’abito del castellano. Lavora come portalettere, ha 45 anni ed è mamma del piccolo Michael, bimbo di due anni.

A proposito di castellane, infine, nel corteo di domani le 14 ‘signore’ indosseranno gli eleganti gioielli realizzati dall’artista Anna Maria Falconi in ceramica, oro e vetro. La Falconi, da diversi anni, è al fianco della Quintana e, in particolare, dei castelli. Per agosto, fra l’altro, realizzerà dei pezzi nuovi che sono ancora top secret. Qualche anno fa, l’artista aveva sfilato come castellana per Roccafluvione.

Matteo Porfiri