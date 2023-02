Una targa "fai da te" per la statua di Rozzi

Sulla panchina dov’è piazzata la statua del presidentissimo Costantino Rozzi, nei giardini pubblici di corso Vittorio Emanuele, spunta un cartello volto ad identificarne il personaggio. Quella effettuata dall’ascolano Ferdinando Castellani, da sempre tifosissimo del Picchio, è stata una mossa per lanciare in maniera originale un invito o suggerire un consiglio in maniera costruttiva. "Il mio è stato un semplice gesto goliardico per cercare di far capire a chi di dovere che potrebbe essere utile aggiungere al monumento dedicato a Rozzi una targa commemorativa – spiega il sessantenne –, volta a far capire di chi stiamo parlando anche per chi viene da fuori città. Anche perché alla fine si è trattato di un personaggio importante non soltanto a livello locale, ma anche nazionale. Così stamattina (ieri ndr) senza voler offendere assolutamente nessuno ho pensato di realizzare un cartello plastificato da apporre sulla panchina dove è seduto il presidentissimo. Spero e mi auguro che il mio cartello venga quanto prima sostituito da una targa perché Costantino la meriterebbe. In realtà ce ne vorrebbe una d’oro considerando la sua caratura, ma anche in bronzo o in ottone potrebbe andare".

La statua era stata presentata nella mattinata di domenica 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, poco prima del match poi disputato e perso al Del Duca dall’Ascoli contro la Reggina (0-1). Donare alla città un monumento dedicato a Rozzi, realizzato dall’artista Giuseppe Cordivani, è stato possibile grazie all’ennesimo contributo di generosità offerto dall’imprenditore Battista Faraotti. La sinergia con gli Ultras 1898 e il comune avevano permesso di realizzare il tutto senza troppe difficoltà.

"Sono un tifoso di vecchia data – prosegue –, e chi come me ha vissuto quegli anni sa che le dimensioni della corporatura di Rozzi non erano quelle. Ma, al di là delle polemiche, ci tenevo soltanto a far presente l’assenza di una targa commemorativa che consentisse a tutti di leggere sinteticamente qualche informazione sul personaggio. Passeggiando qui per corso Vittorio Emanuele in alcune circostanze mi è capitato di vedere alcuni turisti ammirarla senza però riuscire a sapere di chi si trattasse. E alla domanda "chi è?" sono sempre stato ben felice di dare spiegazioni. Certo per noi ascolani tutto questo non serve, però nei confronti del visitatore può essere utile leggere l’iscrizione oltre che buttare l’occhio sulla statua. Non credo che sia una spesa troppo impegnativa, ma aiuterebbe a valorizzarla ancor di più. Così come per quanto riguarda l’illuminazione notturna. Magari un faro che punta su di lui non sarebbe male. Nelle ore serali infatti la statua esce fuori dal raggio dell’illuminazione per finire nell’ombra".

Massimiliano Mariotti