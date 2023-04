Una targa in ricordo di Giuseppe Teodori

Una targa ricordo in memoria del partigiano Giuseppe Teodori. Organizzata dall’amministrazione di Magliano di Tenna guidata dal sindaco Pietro Cesetti, si terrà oggi in occasione della festa della Liberazione, con inizio alle 16 nel salone del municipio di Magliano di Tenna la cerimonia d’inaugurazione dell’apposita targa dedicata al ricordo di Giuseppe Teordori, storico partigiano del paese. Per l’occasione interverranno alla cerimonia la storica Chiara Donati, che proporrà una relazione del ruolo dei partigiani; il Prefetto di Fermo Michele Rocchegiani; il presidente dell’Anpi della sezione di Fermo Paolo Scipioni e il senatore Francesco Verducci.