Una tartaruga da salvare nel torrente Tesino

Una tartaruga di discrete dimensioni avvistata nell’acquitrinio che si è formato nell’alveo del torrente Tesino. Il rettile ha attirato l’attenzione di qualche passante attento, mentre attraversava a piedi il ponte del Tesino nella tarda mattina di ieri. Si trovava proprio a ridosso di uno dei piloni del viadotto in una zona poco profonda. Probabilmente si tratta di una testuggine palustre europea che non dovrebbe finire in mare, dove correrebbe il rischio di non farcela a sopravvivere. Potrebbe trattarsi, infatti, di una specie che predilige acque stagnanti e calme con fondali fangosi, solitamente presenti in molte zone della penisola. Una specie che sta subendo un forte declino per via della riduzione e l’alterazione degli habitat e per la competizione con la testuggine palustre americana, arrivata in Italia come animale da compagnia e poi diventata una specie esotica invasiva. Andrebbe quindi recuperata e messa in sicurezza dopo aver valutato la specie cui appartiene.