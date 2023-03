Una task force di 15 persone per curare il verde

Una task force di 15 persone lavorerà otto mesi a Grottammare per tenere in ordine il verde del territorio, dalle aiuole, ai parchi, alle siepi. L’idea del delegato alle manutenzioni, a ogni modo, sarebbe quella di estendere le convenzioni a 12 mesi per tenere sotto controllo la città per tutto l’anno. Intanto in questi giorni sono impegnati tutti a sistemare la vegetazione del lungomare e anche la pulizia delle strade in vista della tappa della Tirreno Adriatico. La novità è l’arrivo di un giardiniere della ditta Panta Flor di Spinetoli, che tramite un contratto con la Picenambiente, si occuperà delle aiuole, degli spartitraffico, delle rotatorie e anche del nuovo lungomare centro. La determina è pronta e lunedì potrebbe divenire operativa. L’attività inizierà da nord, dall’area del Dream Point 43° Parallelo a scendere, poi le piazze Kursaal, Fazzini, Carducci quindi le rotatorie. Va ricordato che a lavoro ci sono i dipendenti della ditta Eurocoop Laga che si occupano della SS16 e lungomare sud; e delle coop sociali La Fabbrica dei Fiori, che si occupa della Valtesino e Diogene, che opera in centro, zona Ascolani e lungomare.