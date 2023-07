Una tonnellata di rifiuti in banchina che diventano energia pulita

Una tonnellata di rifiuti scaricata sulla banchina del porto di San Benedetto dalla flottiglia peschereccia. La Legge SalvaMare è una norma che dispone il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare. "Grazie a questa norma e soprattutto alla sensibilità verso l’ambiente marino dimostrata dai pescatori sambenedettesi – ha spiegato Leonardo Collina, direttore di Picenambiente all’Auditorium nel corso del workshop dal titolo Moby Litter, rifiuti porto a porto – ogni settimana vengono raccolti in mare mediamente una tonnellata di rifiuti. Di questi però solo circa il 22% è riciclabile mentre il 78% è materiale molto deteriorato che deve essere smaltito in discarica". Nel corso del seminario che si è svolto ieri organizzato dall’Università Politecnica delle Marche Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente DisVa dal titolo Moby Litter – Rifiuti porto a porto è stato presentato il Green plasma, veicolo per trasformare in energia pulita i rifiuti del mare.

Manuel Loi di Iris ha illustrato le sue possibilità di utilizzo, nato da un percorso progettuale a livello europeo che ha visto Iris in prima linea accanto ai più importanti istituti di ricerca. Il trattamento, basato sulla conversione termochimica, è nato con l’obiettivo di trattare i rifiuti e trova applicazione su imbarcazioni per il recupero della plastica. La soluzione proposta per il trattamento dei rifiuti contaminati è quindi l’adattamento di questo sistema ideato, progettato e brevettato da Iris che prevede l’utilizzo della tecnologia con plasma termico che consente di trattare su piccola scala rifiuti non recuperabili o speciali. Grazie alle alte temperature raggiunte (sino a 5000° C) e all’assenza di ossigeno, la frazione di rifiuto organico si trasforma in gas che, dopo essere stato filtrato e purificato da eventuali molecole nocive, può essere convertito in energia elettrica e calore (per alimentare ad esempio un veicolo elettrico). Il nome del workshop Rifiuti Porto a Porto indica il passaggio dell’iniziativa in tre località di mare Ancona, Fano e San Benedetto. L’appuntamento è un pre-evento di Sharper – Notte Europea dei ricercatori che si terrà il prossimo 29 settembre 2023.

Vittorio Bellagamba