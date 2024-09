"Una torre faro è malfunzionante: è ridicolo"

"Da circa un anno, una delle torri faro del porto peschereccio di San Benedetto è malfunzionante e non riesce a garantire l’illuminazione necessaria in un’area strategica per la sicurezza dei lavoratori e delle operazioni portuali". La situazione in questioneviene denunciata dall’ex consigliere regionale Fabio Urbinati, che sottolinea come il problema avrebbe dovuto essere risolto già diversi mesi fa, mentre invece continua ad esistere.

"È una situazione che ormai sta rasentando il ridicolo: si parla di sicurezza e, soprattutto, di un intervento che potrebbe essere eseguito in scioltezza nel giro di pochissimo tempo. I nostri amministratori regionali non sono neppure in grado di pianificare il cambio di una lampada e vogliono risolvere i problemi della di sanità", dichiara. L’ex consigliere punta il dito contro l’autorità portuale e il governo regionale, evidenziando la mancanza di attenzione e di intervento. "Forse ad Ancona non si sono accorti che gli operatori del porto di San Benedetto sono, per ordine di importi versati, i secondi contribuenti dell’intera area dell’autorità portuale. Il porto di San Benedetto versa nelle casse dell’autorità più soldi di quanti ne versino i porti di Pescara e di Ortona. Questo significa che davanti al nostro impianto c’è soltanto quello di Ancona".

Ma non si tratta di un tema mai sentito: la problematica delle torri faro era infatti già stata sollevata in passato, ma, come sottolinea ancora l’ex consigliere, nulla è cambiato e nulla è stato fatto dopo quelle segnalazioni. "In questo territorio – dice – assessori, consiglieri regionali, un sottosegretario di Stato, un commissario per la ricostruzione, e in mezzo a tutti questi pezzi da novanta non c’è stata una persona che sia riuscita a coordinare il semplice cambio di una lampada. A questo punto sembra davvero assurdo parlare di una cosa del genere e pensare che si tratta di un disservizio, di un malfunzionamento che vige ormai da un anno", lamenta l’ex consigliere.

Urbinati, che ai tempi dell’amministrazione Gaspari ricopriva anche il ruolo di assessore comunale alla Pesca, aggiunge inoltre che le torri faro presenti nella zona della banchina Malfizia (quella che si trova ad Ovest del Molo Nord, tra l’ingresso al porto e la struttura del Mercato Ittico, dovrebbero essere potenziate per garantire un’illuminazione adeguata a un’area così strategica e attiva. "E a dirla tutta, ne andrebbero aggiunte di ulteriori, perché in un’area così produttiva, che lavora h24, la sicurezza deve essere un aspetto fondamentale", conclude.

e.l.