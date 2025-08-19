Una truffa sui fondi: l’azienda era fantasma

Un’azienda ’fantasma’, un capannone vuoto, dei macchinari mai accesi e nessun dipendente all’opera. È questo il ’volto’ della Dai srl, la società di Ascoli che avrebbe dovuto innovare il settore ittico con un finanziamento europeo da 120.981 euro (90.490,13 euro a carico di fondi dell’Ue, 63.343,09 euro a carico di fondi statali e 27.147,04 euro a carico di fondi regionali) e che invece, secondo la Corte dei conti, non ha mai avviato alcuna produzione. Ora dovrà restituire tutto, con rivalutazione e interessi. La vicenda parte nel 2017, quando l’allora Dai sas di Pier Paolo Piattoni, 63enne ascolano, presenta domanda per accedere ai fondi Feamp (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), destinati ad acquistare macchinari, pagare consulenze e persino comprare l’immobile aziendale. La Regione approva: 180mila euro di contributo, di cui 90mila erogati subito come anticipo. Poi, nel 2022, dopo un sopralluogo con esito positivo, arriva anche il saldo di circa 31mila euro. Ma quell’attività, in realtà, secondo quanto ricostruito dalla Corte dei Conti non c’è mai stata. Il 27 settembre 2023 la Guardia di Finanza bussa alla porta della sede dichiarata in frazione Poggio di Beretta ma non trova alcuno stabilimento. Solo dopo ulteriori accertamenti i militari riescono ad accedere a un capannone di via della Bonifica, dove la scena è eloquente: macchinari fermi, nessun personale, nessun documento di vendita.

Lo stesso amministratore unico, Giacomo Piattoni, ammette ai finanzieri di non aver mai avviato l’impresa, parlando di "non precisati motivi personali". Dichiarazioni confermate anche dai consulenti della società. Eppure, prima della Finanza, c’erano stati alti due sopralluoghi da parte della Regione. Il primo, datato 7 giugno 2021, aveva accertato il mancato avvio dell’attività produttiva a causa dei ritardi nel rilascio del certificato di agibilità e del bollo sanitario. Il secondo, del 20 gennaio 2022, aveva invece avuto esito positivo: l’azienda risultava operativa e alcune fotografie mostravano addetti intenti alle lavorazioni. Ma si trattava solo di una messinscena, secondo la Corte, orchestrata per ottenere il saldo del contributo. La Procura contabile ha portato il caso davanti ai giudici, denunciando "l’illecita distrazione di un finanziamento erogato" e il danno per la collettività. Pesano anche le modalità con cui la società avrebbe ottenuto il saldo del contributo. Nel gennaio 2022, al momento del secondo sopralluogo regionale, Piattoni avrebbe fatto apparire una fittizia operatività aziendale. Per la Corte è dolo pieno. E la sentenza è stata netta: Dai srl e Piattoni sono condannati in solido a restituire 120.981 euro alla Regione Marche, maggiorati di rivalutazione e interessi, oltre alle spese legali.

Antonella Marchionni