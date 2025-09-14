Una vasca per le future mamme. Il dono della Fondazione al Mazzoni:: "Ci sono benifici emotivi e fisici"

Grazie ad una donazione della Fondazione Carisap, l’unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Mazzoni si è dotata di una vasca per le future mamme che desiderano vivere la nascita del proprio bambino, in un modo più naturale: nell’acqua. La vasca è dotata di luci colorate regolabili per la cromoterapia, di uno sportello laterale con sistema acquastop per permettere un’entrata e un’uscita facile e sicura alle donne e di un sistema di svuotamento rapido, fondamentale in caso di emergenze per garantire la massima sicurezza e tempestività di intervento da parte del personale sanitario.

"La vasca da parto non è solo uno strumento moderno, ma anche un simbolo di attenzione verso una nascita più rispettosa, naturale e umanizzata" ha aggiunto il direttore di Ostetricia e Ginecologia, Giampiero Di Camillo. Il parto in vasca è un momento importante di mamma, figlio, padre; sì, perché anche il padre sarà presente in quell’area che abbiamo creato. Io provengo da un’altra città e non ho mai lavorato prima ad Ascoli, ma ho potuto osservare come qui la politica, soprattutto ai livelli più alti, sappia accogliere le istanze della popolazione, ascoltare i medici e farsi carico dei bisogni del territorio. Questo mi sembra un segnale importante di efficienza e attenzione verso la comunità" ha sottolineato Di Camillo. "Sempre più donne, oggi, scelgono il travaglio e il parto in acqua e l’esperienza ha dimostrato molti benefici fisici ed emotivi: l’acqua calda aiuta a rilassare i muscoli e a ridurre il dolore rendendo dunque più sopportabili le contrazioni, il corpo sostenuto dall’acqua è più libero di muoversi facilitando l’assunzione di posizioni comode durante il travaglio, l’ambiente meno medicalizzato aiuta la donna a vivere il parto in modo più consapevole e positivo" hanno spiegato in reparto Alessandra Ciuti e Cristina Brunetti.

"La Fondazione – ha dichiarato il presidente Maurizio Frascarelli –, come è accaduto in questo caso per la vasca per il parto, recepisce le indicazioni che arrivano dalla direzione dell’Ast di Ascoli e agisce al fine di contribuire al miglioramento dell’offerta sanitaria pubblica. Quello di oggi è un ulteriore tassello dell’attività di sostegno che la Fondazione ha deciso di portare avanti nel campo della sanità" ha proseguito Frascarelli annunciando che altre donazioni seguiranno nei prossimi mesi in favore delle strutture sanitarie del Piceno. "Desidero esprimere la più sincera gratitudine, a nome di tutta l’Ast per la generosa donazione" ha concluso il direttore dell’Ast Antonello Maraldo.

Peppe Ercoli