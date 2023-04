Una vecchia auto a fuoco in via Potenza Il conducente è riuscito a uscire in tempo

Attimi di preoccupazione in via Potenza, a Porto d’Ascoli, poco prima delle 11 di ieri, quando si è vista levare in aria una colonna di fumo nero. Qualcuno ha temuto l’incendio di un’abitazione o un’esplosione, invece si trattava dell’incendio di una vecchia Citroen. Il conducente, appena si è accorto che dal vano motore iniziava a uscire fumo, ha accostato nel vicino parcheggio ed ha abbandonato appena in tempo l’abitacolo che è stato avvolto dalle lingue di fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la carcassa della vettura, andata completamente distrutta. Le cause sono in corso d’accertamento, ma di sicuro si è trattato di un guasto tecnico. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della locale stazione per monitorare la situazione e controllare la viabilità, che non ha subito disagi poiché il conducente dell’auto era riuscito a portarla fuori dalla sede stradale.