"Una via o una piazza a Shindler" Bruni (Anpi): ricordiamolo a vita

Il presidente dell’Anpi Antonio Bruni ha scritto una lettera al sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo per chiedere l’intestazione di una via o una piazza ad Harry Shindler. "I meriti di questo straordinario soldato veterano inglese di 101 anni, sbarcato ad Anzio il 22 gennaio 1944 con le truppe alleate per liberare l’Italia dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista, sposato con Ida Sorrentino di Ascoli, vissuto a San Benedetto per tanti anni, sono universalmente riconosciuti – scrive Bruni – Ne è testimonianza anche la sua lettera sindaco, con la quale, ne ha ripercorso, dopo la morte, l’impegno durante la lunghissima vita per l’affermazione di valori universali come la democrazia, la libertà e contro la guerra, trasmessi anche a tanti giovani nei numerosi incontri nelle nostre scuole. È stato definito "Il cacciatore di ricordi" per la sua lunga e intensa ricerca storiografica dal dopoguerra attraverso pubblicazioni e documentari sul destino dei prigionieri, dei caduti e dispersi britannici in guerra, ai meriti dei partigiani per il loro sacrificio per la riconquista della libertà, attività questa che gli aveva fatto meritare il titolo di esponente d’onore e quale rappresentante della Italy Star Association 1943-1945". Bruni ha poi ricordato come grazie ad Harry numerose famiglie hanno potuto piangere sulle tombe dei loro cari caduti sul suolo italico grazie alla sua notevole capacità di ricerca negli archivi dei ministeri britannici, compreso quello del padre di Roger Waters, dei Pink Floyd.

Insignito di numerose medaglie al valor militare dal governo britannico, si è battuto riuscendo ad ottenere, nel 2021, il voto ai residenti all’estero con una legge, definita dalla stessa Camera dei Comuni, come "Legge Shindler" che ha consentito a circa 5 milioni di residenti all’estero il diritto a partecipare al voto politico nei Paesi dove risiedono. "La sua ultima fatica alla quale si stava impegnando era quella di promuovere un referendum per il rientro della Gran Bretagna nella Comunità Economica Europea e forse ci sarebbe riuscito. Chiediamo che Harry Shindler, cittadino onorario di San Benedetto, meriti l’intestazione di una via o una piazza per perpetuarne la memoria".

