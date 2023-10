Una vicenda lunga e tormentata a colpi di ricorsi e delibere

Una lunga e tormentata storia che va avanti da oltre vent’anni. L’inizio di tutto risale al 1996 quando l’allora giunta Allevi firmò due convenzioni con la Parcheggi Azzurri (poi divenuta Saba Italia). All’interno delle stesse il comune di Ascoli concedeva la costruzione e la gestione dei due parcheggi coperti di Porta Torricella ed Ex Gil. All’interno dell’accordo (all’articolo 5) però si sanciva, entro due mesi, anche l’eliminazione dei parcheggi di superficie a pagamento in centro storico da parte dell’amministrazione. Pena l’affidamento degli stessi alla società. Nel giugno 1998 la giunta adottò il Pgtu (Piano generale per il traffico urbano) che prevedeva la permanenza dei parcheggi, anziché la loro soppressione. Così nel gennaio 1999 pubblico e privato si misero di nuovo a tavolino per stipulare una convenzione integrativa che stabiliva l’ampliamento a 24 mesi del termine previsto, riconoscendo alla Parcheggi Azzurri un indennizzo per il minor ricavo conseguito. A seguire la gestione fu affidata alla cooperativa Angelo Boni e ad altri operatori di settore in virtù di contratti annuali. Di fronte a tale scenario la Parcheggi Azzurri decise di ricorrere al Tar per chiedere la condanna del comune con un contestuale risarcimento danni. Il consiglio così nel giugno 2002, sotto l’amministrazione Celani, produsse la delibera n. 39 approvando un ulteriore schema di convenzione integrativa. Con esso veniva affidata alla società anche la gestione della sosta di superficie in alcune zone. Il Tar nel 2007 annullò la delibera n. 39 dichiarando nulla la concessione di oltre mille parcheggi blu affidati alla Saba. Pronuncia smentita il 24 giugno 2008, quando il Consiglio di Stato ripristinò i parcheggi a pagamento in centro. Castelli nel gennaio 2012 provò a riacquistare i parcheggi. Tentativo che non andò in porto per il debito di circa 8 milioni accumulato. Un nuovo patto comune-Saba è datato dicembre 2016 con la sosta gratis in centro solo a Natale. Il dialogo riprese nel 2019 ma la nuova convenzione è nel 2021 con un piano sosta e l’abbassamento delle tariffe orarie, inserendo allo stesso tempo nell’accordo la possibilità di riscattare i parcheggi per 6,4 milioni di euro. Oggi l’amministrazione Fioravanti è pronta per tentare il grande passo.

mas.mar.