Una vignetta in ricordo di Gianluca Ciannavei

Un anno fa se ne andò Gianluca Ciannavei, ex cavaliere della Quintana e successivamente titolare della scuderia Calvaresi. Aveva 52 anni e a strapparlo via dalla sua famiglia fu una terribile malattia, contro la quale aveva provato a lottare in ogni modo, senza mai perdere il sorriso e l’ottimismo. La notizia della sua scomparsa sconvolse tutta la città, gettando nello sconforto coloro che lo avevano conosciuto e apprezzato per la sua simpatia, per la professionalità e anche per quel modo molto schietto di dire sempre la verità. Aveva partecipato come cavaliere, tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, sia per Porta Maggiore che per Porta Tufilla e Piazzarola. A ricordarlo, oggi, sono tutti i suoi cari. A cominciare dalla figlia Alessandra, che nella scorsa Quintana di luglio è stata la dama di Porta Tufilla. La ragazza, 21enne, dedicò tale emozione proprio al papà Gianluca, che da lassù l’ha accompagnata in ogni suo passo durante il corteo. A distanza di un anno, la tristezza per la sua morte, in città, non si è ancora affievolita. Nella vignetta di Pietro Berga pubblicata a lato, ci sono proprio Gianluca e la figlia Alessandra.

Matteo Porfiri