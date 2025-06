Una visione del territorio condivisa con il contributo di 420 giovani

Ad ottobre l’Organo di indirizzo sarà chiamato ad approvare il nuovo Piano Pluriennale 2026–2028, principale documento strategico della Fondazione Carisap. Per garantire che il Piano risponda in modo concreto e aggiornato ai bisogni del territorio, la Fondazione ha avviato già da gennaio una campagna di ascolto e confronto, con un’attenzione particolare al mondo giovanile. In particolare, 420 giovani del territorio, hanno contribuito attivamente alla definizione di una visione condivisa, identificata nello slogan "GO! Futuro in movimento", che esprime la volontà di costruire un dialogo aperto sul futuro e sulle nuove generazioni. Il percorso ha incluso anche un’analisi approfondita dei fabbisogni locali, condotta dal Crismat, il Centro studi strategici del Terzo settore nato su iniziativa della Fondazione in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche. "Chi più dei giovani che dovranno abitare questo territorio può dare idee o contributi per poter affrontare questo tema? Il mondo giovanile – commenta il segretario generale della Fondazione Carisap Fabrizio Zqappadosi - è pieno di voglia di fare. Siamo rimasti molto colpiti dall’entusiasmo e dalla voglia di partecipare". La Fondazione ha coinvolto studenti, universitari, le associazioni. "Sarebbe molto bello poter arrivare il prossimo triennio a lavorare per definire una sorta di associazione di fondazione; un’associazione di secondo livello – aggiunge Zappasodi - composta da giovani, che possa essere un’interfaccia della Fondazione anche dal punto di vista operativo". Un’altra novità importante è il coinvolgimento più attivo dei soci della Fondazione. "Sono più di 100 i soci che hanno definito alcune idee, alcune proposte che verranno presentate sul tavolo dell’organo di indirizzo, competente ad elaborare poi le strategie. E’ chiaro - aggiunge il segretario generale – che più la comunità risponde e più la Fondazione svolge meglio il proprio lavoro". Sulla base di quanto emerso dal percorso partecipativo, l’Organo di Indirizzo redigerà e approverà, dunque, il Piano Triennale 2026-2028. In collaborazione con Crismat saranno quindi individuati indicatori trasversali di impatto e le linee guida operative per l’attuazione. Tutte le info per partecipare a "GO – Futuro in movimento" sono reperibili sul sito della Fondazione Carisap.

P. Erc.